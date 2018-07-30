أمسيان فنية بقصر ثقافة الإسكندرية خلال شهر أغسطس المقبل

يقيم فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى خلال شهر أغسطس المقبل عدة أنشطة ثقافية وفنية، تبدأ ببيت ثقافة أبو قير بيوماً ثقافياً بعنوان " يلا نقضى إجازة سعيدة " يتضمن محاضرة بعنوان " الكتاب صديقى فى الصيف" تحاضر فيها نعمات محمد محمود، مسابقة فى المعلومات العامة، ورشة بإستخدام الوان الجواش، وفى بيت ثقافة رشدى لقاء جماعة الأدب العربى، وأشعار بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة للشاعر محمد رطيل ببيت ثقافة 26 يوليوالساعة السادسة مساء يوم 1 أغسطس.

كما يقيم قصر ثقافة الأنفوشى ورشة فنية بعنوان "عبر عن نفسك برسمك " باستخدام الألوان الخشبية وقصاصات الورق الملون، الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم 4 أغسطس.

وفى نفس اليوم يقيم قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان " زراعة النباتات الورقية فى المنزل " تلقيها لمياء نعينع مسئول نادي العلوم، وفى هذا السياق ينظم بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم كارت معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستخدام الورق والفوم، كما يعقد قصر ثقافة الشاطبى ندوة لمناقشة رواية "حدث في الشتاء الماضى" للأديب محمود فهمى، تناقشها الشاعرة نبيلة حمانى، الدكتورة نجلاء نصير، يديرها الأديب محمد عبد الوارث، الساعة السادسة مساء يوم 5 أغسطس.

إلى جانب محاضرة بعنوان " الفن التشكيلى ومدارسه" تلقيها نهى أحمد ببيت ثقافة أبو قير يوم 6 أغسطس، وفى نفس اليوم يقيم قصر ثقافة الشاطبى ورشة تصميم ماسكات للأطفال باستخدام الفوم الجليتر، بالإضافة إلى ورشة طباعة استنسل لعناصر وأشكال تشكل تكوين فنى يعبر عن عيد الأضحى المبارك ببيت ثقافة رشدى، وفى نادى أدب بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان " التصوف وعلاقته بالأدب والفن " يلقيها الشاعر والمخرج حمدى أبو العلا، يديرها الشاعر ناجى عبد اللطيف، يشارك فيها مجموعة من الفنانين والشعراء.