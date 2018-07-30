video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمسيان فنية بقصر ثقافة الإسكندرية خلال شهر أغسطس المقبل

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:21 م
أمسيان فنية بقصر ثقافة الإسكندرية خلال شهر أغسطس المقبل قصر ثقافة - أرشيفية
الإسكندرية – هناء أبو العز
إضافة تعليق

يقيم فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى خلال شهر أغسطس المقبل عدة أنشطة ثقافية وفنية، تبدأ ببيت ثقافة أبو قير بيوماً ثقافياً بعنوان " يلا نقضى إجازة سعيدة " يتضمن محاضرة بعنوان " الكتاب صديقى فى الصيف" تحاضر فيها  نعمات محمد محمود، مسابقة فى المعلومات العامة، ورشة بإستخدام الوان الجواش، وفى بيت ثقافة رشدى لقاء جماعة الأدب العربى، وأشعار بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة للشاعر محمد رطيل ببيت ثقافة 26 يوليوالساعة السادسة مساء يوم 1 أغسطس.

كما يقيم قصر ثقافة الأنفوشى ورشة فنية بعنوان "عبر عن نفسك برسمك " باستخدام الألوان الخشبية وقصاصات الورق الملون، الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم 4 أغسطس.

وفى نفس اليوم يقيم قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان " زراعة النباتات الورقية فى المنزل " تلقيها لمياء نعينع مسئول نادي العلوم، وفى هذا السياق ينظم بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم كارت معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستخدام الورق والفوم، كما يعقد قصر ثقافة الشاطبى ندوة لمناقشة رواية "حدث في الشتاء الماضى" للأديب محمود فهمى، تناقشها الشاعرة نبيلة حمانى، الدكتورة نجلاء نصير، يديرها الأديب محمد عبد الوارث، الساعة السادسة مساء يوم 5 أغسطس.

إلى جانب محاضرة بعنوان " الفن التشكيلى ومدارسه" تلقيها نهى أحمد ببيت ثقافة أبو قير يوم 6 أغسطس، وفى نفس اليوم يقيم قصر ثقافة الشاطبى ورشة تصميم ماسكات للأطفال باستخدام الفوم الجليتر، بالإضافة إلى ورشة طباعة استنسل لعناصر وأشكال تشكل تكوين فنى يعبر عن عيد الأضحى المبارك ببيت ثقافة رشدى، وفى نادى أدب بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان " التصوف وعلاقته بالأدب والفن " يلقيها الشاعر والمخرج حمدى أبو العلا، يديرها الشاعر ناجى عبد اللطيف، يشارك فيها مجموعة من الفنانين والشعراء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ثقافة الأقصر تواصل خطوات النجاح ودعم المواقع الثقافية بمختلف أنحاء المحافظة

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

احبار محافظه الاسكندريه

هيئه قصور الثقافه




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة