أشرف منصور: لدينا 55% من أوائل مصر.. والجامعة الألمانية بها 4 برامج للمتفوقين

وائل ربيعى

قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة لديها 55% من اوائل مصر، وهى نسبة غير موجودة فى أى جامعة على مستوى العالم، مضيفا: "فخورون بالاهتمام بكل طلاب المحافظات فى مصر، فنحن نهتم بالنابغين والمتفوقين لأنهم الأمل".

وأضاف منصور، خلال حفل تكريم اوائل الثانوية العامة بالمحافظات، بحضور الدكتور ياسر جمال حجازى، رئيس الجامعة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس الكليات، أوائل طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة والبالغ عددهم 50 طالبًا (17 طالبًا شعبة علمي رياضة – 16 طالبًا شعبة علمي علوم – 17 طالبًا الشعبة الأدبية)، والذين تنطبق عليهم معايير المنحة السنوية المخصصة من قبل الجامعة، أن هناك طلاب حصلوا على منح من الجامعة وتخرجوا وحرصوا على الحضور اليوم ليشاركوا فى التكريم، وهم سارة عبد الحميد ابنة محافظ أسوان والتى التحقت بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية عام 2003 وتخرجت عام 2008 وحصلت على الماجستير عام 2010 وعلى الدكتوراة عام 2014، ومنة طارق التى التحقت بكلية تكنولوجيا الإدارة عام 2006 وتخرجت عام 2010 وحصلت على الماجستير وسوف تناقش الدكتوراة مطلع العام القادم 2019.

وتابع منصور، أن الجامعة الالمانية بها 4 برامج للمنح المقدمة للطلاب المتفوقين، معربا عن سعادته بمؤتمر الشباب الذى تمت مناقشة مشروع تنمية محافظة الاقصر فيه، مؤكدا أن الجامعة الألمانية لم تدعى للمؤتمر كجامعة لكنها كانت ممثلة بقوة عن طريق شبابها، قائلاً: "نحن ننمى مصر من أجل مصر، لذلك أنا فخور بشبابنا، وغادة والى بالاشتراك مع 5 شباب آخرين عملوا على مشروع الهوية لمحافظة الاقصر وشارك اكثر من 700 شاب من الجامعة لدعم المحافظة".

واستكمل منصور، قائلاً:" يكفينا فخرًا أن أحد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون عن الهوية للمحافظات"، مؤكدًا أن أوائل الثانوية العامة فى السنوات الماضية الحاصلين على منح من الجامعة الألمانية أصبحوا من أشهر الرواد فى العالم ومنهم، أكرم أمين أول رائد فضاء مصرى، وطارق زكى حاصل على دكتوراه من ألمانيا لديه 5 كتب من أهم رواد التطبيقات الإلكترونية فى العالم وحسين عادل هو حاصل على جائزة أحسن مستشار بأوروبا وغادة والى التى قدمت مقترح إطلاق هوية بصرية للأقصر بمصر ومثلت الجامعة بمؤتمر الشباب السادس بحضور الرئيس السيسي.

وخاطب منصور الطلاب خلال كلمته فى مؤتمر تكريم أوائل الثانوية العامة اليوم الإثنين بمقر الجامعة، إن "من يجد نفسه فى مجال أفضل من المجالات الموجودة هنا فى الجامعة الألمانية فيذهب إليها ولا يتمسك بالمنحة"، قائلا:«الناجح يجد نفسه أينما وجد».

من جانبه، قال الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن كل طالب حصل على منحة من الجامعة شرف لها، لأنهم أصبحوا رموز هامة فى المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تعمل على تدريس البحث العلمى لتخريج طالب قادر على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى ليس حفظ وتلقين فقط، لافتًا إلى أن كل مخطط بالجامعة يوجد تواصل مع الطالب والمدرس لتنفيذ ما تم تدريسه على أرض الواقع، كما أن طالب الجامعة الألمانية يسافر إلى ألمانيا لعمل مشروع التخرج هناك حتى يكون خريج متميز.