أسهم أمريكا تفتح مستقرة وقطاع الطاقة يعوض خسائر التكنولوجيا

(رويترز)

فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الإثنين، إذ عادلت المكاسب التى حققتها شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط أثر التراجع الذى شهدته أسهم شركات التكنولوجيا، فى حين تلقت الشركات الصناعية دعما من ارتفاع الأرباح الفصلية لكاتربيلر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 11.74 نقطة، بما يعادل 0.05 %عند الفتح إلى 25439.32 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.18 نقطة أو 0.01 %إلى 2819.00 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 2.15 نقطة أو 0.03 %إلى 7735.27 نقطة.