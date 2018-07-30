video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أمريكا تفتح مستقرة وقطاع الطاقة يعوض خسائر التكنولوجيا

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:25 م
أسهم أمريكا تفتح مستقرة وقطاع الطاقة يعوض خسائر التكنولوجيا وول ستريت - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الإثنين، إذ عادلت المكاسب التى حققتها شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط أثر التراجع الذى شهدته أسهم شركات التكنولوجيا، فى حين تلقت الشركات الصناعية دعما من ارتفاع الأرباح الفصلية لكاتربيلر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 11.74 نقطة، بما يعادل 0.05 %عند الفتح إلى 25439.32 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.18 نقطة أو 0.01 %إلى 2819.00 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 2.15 نقطة أو 0.03 %إلى 7735.27 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط اليوم الأحد 29-7-2018

الطاقة

اسهم

امريكا

تكنولوجيا

شركات الطاقة

اخبار الاقتصاد

النفط

اسعار النفط




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة