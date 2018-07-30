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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:21 م
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أسعار العملات اليوم الاثنين 30-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:50 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 30-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى عملات - أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 30-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، فيما ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترلينى.

  

وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:

  

سعر الدولار فى مصر

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.82 جنيه للشراء

 17.96 جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

 17.88 جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

 17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.85 جنيه للشراء

 17.95  جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.85  جنيه للشراء

 17.95  جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

ارتفع سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.71 جنيه للشراء، و20.87 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

  

صرف الجنيه الاسترلينى
صرف الجنيه الاسترلينى

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، ارتفاعا طفيفا بلغ قرشا واحدا، مسجلا 23.28 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

  

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 58.69 للشراء، و 59.06 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

  

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

وزارة المالية تطرح 3 مليارات جنيه سندات خزانة اليوم

 

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، والثانية بقيمة 1.750 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.

  

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

 

 

 

 


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