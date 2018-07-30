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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:04 م
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-7-2018 فى مصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:22 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-7-2018 فى مصر ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الاثنين 30-7-2018 على استقرار أسعار المعدن النفيس على أسعار أول أمس السبت، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر 614 جنيها.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 526 جنيه

عيار 21 : 614 جنيه

عيار 24 : 701 جنيه

الجنيه الذهب : 4912 جنيه

السعر العالمى : 1222 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.

 


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