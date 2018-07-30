أحد المخترعين بعد تكريمه من السيسي: هكمل فى مصر لأنها بتقدر المجتهدين

كتبت إيمان حنا

قال أحمد محمد السيد صاحب اختراع طائرة بدون طيار وأحد الذين تم تكريمهم أمس الأحد خلال مؤتمر الشباب، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي فخر كبير له ودفعه لتغيير مسار حياته العلمية، قائلا "كنت برتب أوراق سفرى لمنحة بجامعة كاليفورنيا وبعد هذا التكريم قررت إلغاء السفر لأنى وجدت مصر بتقدر المجتهدين مش زى ما كنا بنسمع الجملة الشهيرة سافر عشان برا بيقدروا العقول، وهكمل نجاحى ومسيرتى العلمية هنا فى مصر".

وأضاف أحمد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أحب أقول لكل الشباب "بص لنص الكوباية الممتلئ مش الفاضى..البلد اتغيرت وبقى فيه اهتمام وتقدير بس انت اجتهد".

وأوضح أن الجامعة دعمته حتى يستطيع إتمام اختراعه وهناك شركات المانية طلبت تبنى اختراعه، وأضاف أنه سافر إلى إحدى الجامعات الروسية مؤخرا ووجد ترحيبا وتقديرا منهم لاختراعه.

وقال أحمد إنه اشتغل على نفسه كثيرا وكان واضعا النجاح هدف له فاستغل كل دقيقة من وقته ليصل لهدفه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم أمس 12 شابا على هامش المؤتمر السادس للشباب الذى عقد على مدى يومين بجامعة القاهرة، مما أضفى الفرحة على جميع الحضور الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية وترديد "تحيا مصر" .