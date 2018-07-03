46 فائزا من عملاء البنك الأهلى فى أول سحب ربع سنوى لشهادة أمان المصريين

تحت رعاية البنك المركزى المصرى وفى حفل حضره كل القيادات المصرفية وقيادات شركة مصر لتأمينات الحياة، أصدر البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع البنوك المشاركة شهادة أمان المصريين وشركة مصر لتأمينات الحياة بإجراء أول سحب ربع سنوى لشهادة أمان المصريين والتى تم إطلاقها فى شهر مارس الماضى.

وقد أفاد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن إجمالى عدد الفائزين بجوائز شهادة أمان بلغ 200 فائز منهم 46 فائزًا من عملاء البنك الأهلى وباقى الفائزين موزعين على البنوك الأخرى المشاركة فى الإصدار، مضيفًا إلى أن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة، حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارًا من سن 18 وحتى 59 سنة وبفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه، وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لهم فى حالة الوفاة سواء وفاة طبيعية أو نتيجة حادث حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياة للعميل وبدون كشف طبى.

تدر الشهادة عائدًا ثابتًا طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء على أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد خصم أقساط التأمين، كما يسمح للعميل باختيار صرف التعويض للورثة فى حالة وفاته نقدًا أو على دفعات شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات إضافة إلى تمتع الشهادات بالدخول فى سحب ربع سنوى على 200 جائزة قيمة كل منها 10000 جنيه معفاة من الضرائب.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مشاركة البنك فى إصدار شهادة أمان المصريين يأتى بهدف ترسيخ مساهمات البنك فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى تدعيم مبدأ الشمول المالى.