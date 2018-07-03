180 ألف عامل بالبترول يجددون تأييدهم للرئيس السيسى ويؤكدون مواصلة الإنتاج

كتب محمود راغب

جدد ممثلو 180 ألف عامل بقطاع البترول تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والجهد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكد العاملين فى رسالتهم للرئيس التى بعث بها محمد جبران رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد العمال، فى بيان للاتحاد، بأنهم حريصون على تطوير آليات العمل وتوفير الأمان الوظيفى بجميع الأنشطة والمشروعات البترولية.

وأكد رئيس النقابة العامة للبترول فى أول اجتماع لمجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية وممثلى العاملين فى الشركات أن خطة العمل فى السنوات الأربع القادمة تستهدف إقامة تعاون وحوار متميز مع إدارة الشركات، معلنا البدء فى تنفيذ 25 دورة تثقيفية لتنمية مهارات الأعضاء المنتخبين تبدأ الشهر الحالى مطالبا الأعضاء بفتح حوار حول تطوير الأنشطة وتنمية الموارد المالية للنقابة العامة.

وأعلن جبران فى الاجتماع الذى حضره أحمد السروجى، الأمين العام ورئيس اللجنة النقابية بشركة بتروجيت، وإيمان العجوز امين عام اللجنة، عزمه انشاء صندوق للمعاش الاضافى يستفيد منه جميع العاملين وأسرهم، مطالبا بتشكيل لجنة لهذا الغرض لإعداد المشروع، إضافة إلى إنشاء صندوق تكافلى بالنقابة لرعاية 50 ألف عضو.

وخلال حواره لمدة ساعتين وجه رئيس النقابة العامة الشكر لوزراء البترول والقوى العاملة والانتاج الحربى على مساهماتهم فى انشاء المجمع النقابى لعمال البترول، مطالبا بتطوير المراكز الطبية لعلاج العاملين وأسرهم وإنشاء نادى اجتماعى لهم، كما أعلن إنشاء قاعدة بيانات ومركز إعلامى بالنقابة العامة.