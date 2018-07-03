video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

180 ألف عامل بالبترول يجددون تأييدهم للرئيس السيسى ويؤكدون مواصلة الإنتاج

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:18 م
180 ألف عامل بالبترول يجددون تأييدهم للرئيس السيسى ويؤكدون مواصلة الإنتاج جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
جدد ممثلو 180 ألف عامل بقطاع البترول تأييدهم  للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والجهد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
 
وأكد العاملين فى رسالتهم للرئيس التى بعث بها محمد جبران رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد العمال، فى بيان للاتحاد،  بأنهم حريصون على تطوير آليات العمل وتوفير الأمان الوظيفى بجميع الأنشطة والمشروعات البترولية.
 
وأكد رئيس النقابة العامة للبترول فى أول اجتماع لمجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية وممثلى العاملين فى الشركات أن خطة العمل فى السنوات الأربع القادمة تستهدف إقامة تعاون وحوار متميز مع إدارة الشركات، معلنا البدء فى تنفيذ 25 دورة تثقيفية لتنمية مهارات الأعضاء المنتخبين تبدأ الشهر الحالى مطالبا الأعضاء بفتح حوار حول تطوير الأنشطة وتنمية الموارد المالية للنقابة العامة.
 
وأعلن جبران فى الاجتماع الذى حضره أحمد السروجى، الأمين العام ورئيس اللجنة النقابية بشركة بتروجيت، وإيمان العجوز امين عام اللجنة، عزمه انشاء صندوق للمعاش الاضافى يستفيد منه جميع العاملين وأسرهم، مطالبا بتشكيل لجنة لهذا الغرض لإعداد المشروع، إضافة إلى إنشاء صندوق تكافلى بالنقابة لرعاية 50 ألف عضو.
 
وخلال حواره لمدة ساعتين وجه رئيس النقابة العامة الشكر لوزراء البترول والقوى العاملة والانتاج الحربى على مساهماتهم فى انشاء المجمع النقابى لعمال البترول، مطالبا بتطوير المراكز الطبية لعلاج العاملين وأسرهم وإنشاء نادى اجتماعى لهم، كما أعلن إنشاء قاعدة بيانات ومركز إعلامى بالنقابة العامة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان يهنىء المراغى ووهب الله وعقبى لفوزهم بانتخابات اتحاد عمال مصر

عمال مصر

اتحاد عمال مصر

العاملين بالبترول

السيسى




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة