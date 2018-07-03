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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:20 م
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وكيل البطريركية: تركت منصبى لكاهن شاب لتجديد دم الكنيسة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:02 م
وكيل البطريركية: تركت منصبى لكاهن شاب لتجديد دم الكنيسة القمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالإسكندرية
سارة علام
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أكد القمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالإسكندرية إنه تقدم بطلب لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية منذ عامين يطلب فيه إعفائه من منصبه كوكيل للبطريركية، لكى يعطى الفرصة لشاب أخر ويتجدد دم العمل الإدارى فى الكنيسة.
 
وقال القمص رويس لليوم السابع، وافق البابا تواضروس وطلب مني تجهيز البديل فعملت على إعداد القس إبرام أميل الكاهن بالكنيسة المرقسية طوال العامين الماضيين وكان سكرتيرًا لمجلس كهنة الإسكندرية وتدرج في العمل الإداري وأصبح مؤهلًا لهذا المنصب
 
واختتم كلامه: نتمنى أن تسير البلد كلها بهذا المنطق لكي نعطي الفرصة للشباب وندفعهم للصفوف الأمامية وندعمهم بخبراتنا.
 
ويعتبر منصب وكيل البطريركية من المناصب الكنسية العليا إذ يحظى الوكيل بعضوية المجمع المقدس بشكل استثنائي حيث يقتصر المنصب على أساقفة الايبراشيات ورؤساء الأديرة فقط.
 
 


 


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