وكيل البرلمان: الجلسة العامة صاحبة الحق فى منح الثقه للحكومة أو حجبها

كتبت نور على

قال الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، إن الجلسة العامة لمجلس النواب هي صاحبه الحق فى منح الثقة للحكومة أو منعها، لافتا إلى أن اللجنه الخاصه للرد على بيان الحكومة مهمتها تقتصر على إعداد تقرير عن رأيها في برنامج الحكومة يعرض على المجلس فى جلسته يوم 15 يوليو.



وأضاف الشريف، :"لن نقول رأيا مسبقا حول بيان الحكومة، الذى ألقاه اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، فى الجلسة العامة للبرلمان".



وأكد وكيل البرلمان، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب أول اجتماع للجنة الخاصة اليوم الثلاثاء، أن المجلس خلال الجلسة العامة يوم 15 يوليو هو صاحب الكلمة الأخيرة فى منح الثقة للحكومة من عدمه، مشيرا إلى التزام البرلمان بالجدول الزمنى الذى أقره الدستور والقانون، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس فى شأن مناقشة برنامج الحكومة، مؤكدا أن الفترة كافية للمناقشة لحين موعد الجلسة المقبلة.



وحول رأيه في البرنامج المقدم للبرلمان، قال السيد الشريف: "برنامج طموح ويبشر بمستقبل مشرق، ونأمل أن نسير فى خطوات الإصلاح الموجودة في البرنامج".



وأوضح أن ما طرحه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، به العديد من الإيجابيات، لاسيما وأنه جاء متسقا مع الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان، عقب حلف اليمين الدستورية لولاية ثانية الشهر الماضى.