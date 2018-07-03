وفد الكونجرس الأمريكى يناقش فى الدوما الروسى الوضع فى سوريا وأوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب مجلس الدوما الروسى أناتولى أكساكوف، أن وفد الكونجرس الأمريكى ناقش مع البرلمانيين الروس المسألة السورية والوضع فى أوكرانيا والتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أكساكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:"إنهم مهتمون بالأزمة السورية، والوضع فى أوكرانيا والتدخل فى الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية".

ونفى البرلمانى الروسى مناقشة مسألة شبه جزيرة القرم وموضوع العقوبات المفروضة على روسيا.

ويزور وفد من الكونجرس الأمريكى موسكو وسان بطرسبورج فى الفترة من 30 يونيو الماضى وحتى 5 يوليو الجارى بهدف إجراء لقاءات مع المسؤولين الروس، ويرأس وفد الكونجرس السيناتور الجمهورى ريتشارد شيلبى.