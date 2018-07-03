وفد الكونجرس الأمريكى فى موسكو يطلب عقد جلسة مغلقة مع البرلمانيين الروس

موسكو (أ ش أ)

ذكر مصدر فى مجلس الدوما الروسى أن الجانب الأمريكى طلب عقد لقاء بين وفد الكونجرس الأمريكى والبرلمانيين الروس اليوم الثلاثاء، فى إطار جلسة مغلقة.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "لقد طلب الجانب الأمريكى الاكتفاء بالتقاط الصور وفقا للبروتوكول ،ومن ثم عقد اجتماع مغلق ".

وأضاف:" أن مجلس الدوما كان يحضر لعقد اجتماع مفتوح، والذى عبر خلاله كل من الصحفيين الروس والأمريكيين عن رغبتهم فى تسليط الضوء عليه".

ومن المقرر أن يعقد وفد الكونجرس الأمريكى سلسلة من الاجتماعات فى موسكو اليوم، حيث يشمل جدول الأعمال لقاءات فى وزارة الخارجية الروسية ومجلس الاتحاد ومجلس الدوما.

ويزور وفد الكونجرس الأمريكى موسكو وسان بطرسبورج خلال الفترة من 30 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو الجارى بهدف إجراء لقاءات مع المسئولين الروس، ويرأس وفد الكونجرس السيناتور الجمهورى، ريتشارد شيلبى.