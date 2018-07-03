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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:41 م
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وفاة شخص فى حريق شقة سكنية بالإسكندرية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:34 ص
وفاة شخص فى حريق شقة سكنية بالإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه، فى حريق نشب فى شقته السكنية، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالعقار بالمجموعة الأولى منطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.
 
وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ مساحتها 130 مترا، بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه، ونشوب حريق داخل الشقة، ما أدى لاحتراق محتوياتها بالكامل.
 
أسفر الحريق عن وفاة قاطن الشقة "ى.ع.م" 65 سنة، صاحب شركة سياحة، إثر إصابته بحالة اختناق، حيث وجدت جثته مسجاة بصالة الشقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.
 
وبسؤال زوج شقيقته قرر بورود اتصال هاتفى من نجل شقيق زوجته المتوفى المقيم بالخارج، يخبره بتلقيه اتصال هاتفى من والده، يفيد نشوب حريق بالشقة سكنه، فتوجه للاطمئنان عليه، وتبين وفاته إثر إصابته بحالة اختناق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.
 
وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وشارك فى عملية الإطفاء 3 سيارات إطفاء تابعين لإدارة الحماية المدنية، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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