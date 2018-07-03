وزير القوى العاملة يبحث مع مدير الهجرة الدولية تطوير مركزين للتدريب

بحث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع وفد منظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير وليام سوينج مدير عام المنظمة، خلال زيارته للقاهرة، تفعيل تأهيل مركزى التدريب المهنى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات لتدريب العاملين في المحافظات المصرية ذات المعدلات الأعلى في حوادث الهجرة غير الشرعية.

كما تم التباحث حول صياغة عدد من البرامج التدريبية التى تستهدف توظيف الشباب والعمل على إدماجهم فى سوق العمل، فضلا عن برامج جديدة تتعلق بتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى المنظمة فى هذا المجال والتى تساعد على التأكد من اتباع معايير التوظيف اللائق للعمال المهاجرين وحماية حقوقهم .

وشدد الوزير على ضرورة البدء فورا في تجهيز وتطوير أحد المركزين للانتهاء منه، ليبدأ العمل قبل سبتمبر المقبل ببرامج تدريبية مناسبة تثقل مهارات الشباب وتؤهلهم لسوق العمل بالخارج والداخل، مؤكدا أهمية عنصر الوقت، مشددا على إنجاز جميع المشروعات والبرامج بأسرع وقت.

وطلب الوزير من مدير عام المنظمة تجهيز مركز تدريب مهني "قفط" بمحافظة قنا باعتباره جاهز وملحق به مبني إقامي يضم 150 سريرا لتدريب الشباب من الجنسين، من كل المراكز والقرى والنجوع بالمحافظة علي أن يبدأ التدريب على مهن خراطة المعادن، واللحام، لمواكبة حاجة سوق العمل وما يتم طلبه من القطاعين العام والخاص.

كما طلب الوزير اتخاذ خطوات فورية بمعاينة مركز قفط ، وذلك من خلال وفد من مكتب المنظمة بالقاهرة والوزارة للوقوف علي متطلبات المركز لترجمة العمل علي أرض الواقع، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج مزيدا من الجهد للإسراع فى عملية التطوير، معربا عن استعداده للتعاون التام لإزالة أى معوق يواجه عمل المنظمة فى المشروعات المشتركة حتى يتم انجازها فى أسرع وقت ممكن.

من جانبه قال "سوينج" إن تأهيل الشباب المصرى وتدريبه على المهن التى يحتاجها سوق العمل مهم جدا للقضاء على البطالة، مؤكدا أن المنظمة تسعى للتعاون مع الوزارة فى تأهيل الشباب ووضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم، نظرا للعدد الكبير من الباحثين عن عمل ، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية لاستيعاب الخبرات التي يتم تدريبهم ليكون لها مجال في العمل بأوروبا.

وأشار مدير عام منظمة الهجرة الدولية إلي أنه من جانبه سوف يقوم بإعداد خطابين لكل من هيئة الأمم المتحدة للتنمية الدولية ، والاتحاد الأوروبي للإسهام في تمويل تطوير وتحديث مركز التدريب المهني التابعة لوزارة القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة .

وأعرب الجانبان عن سعادتهما للتعاون المثمرة بين المنظمة والوزارة في سبيل تأهيل وتدريب وإعداد شباب مصري قادر على العمل بمصر والخارج، للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية.

حضر الاجتماع من جانب المنظمةالسفير حسن عبد المنعم كبير المستشارين بالمنظمة ، وكرملا جودة المدير الإقليمي ، مسئولين بالمنظمة بجنيف ومكتب القاهرة.