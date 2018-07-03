وزير القوى العاملة: بدء اختبارات المرشحين على 10 مهن للعمل بدولة خليجية

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء اختبارات المرشحين على مهن ، وحداد، ونجار، ومساح، وفني تركيبات بايبات، ومشرف مدني، وعامل حفر، وفني تركيبات، وعامل فني، ومراقب بايبات ، للعمل بشركة للتجارة العامة بإحدى دول الخليج ، من قبل لجنة متخصصة من قبل دولة العمل، وتحت إشراف الوزارة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عملية اختيار المرشحين تتم بشفافية كاملة، ووفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة، وتستمر يومين ، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري في كافة المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.