وزير القوى العاملة: بدء اختبارات المرشحين على 10 مهن للعمل بدولة خليجية

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء اختبارات المرشحين على مهن ، وحداد، ونجار، ومساح، وفني تركيبات بايبات، ومشرف مدني، وعامل حفر، وفني تركيبات، وعامل فني، ومراقب بايبات ، للعمل بشركة للتجارة العامة بإحدى دول الخليج ، من قبل لجنة متخصصة من قبل دولة العمل، وتحت إشراف الوزارة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عملية اختيار المرشحين تتم بشفافية كاملة، ووفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة، وتستمر يومين ، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري في كافة المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.
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