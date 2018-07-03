وزير الطاقة الإماراتى: مستعدون للمساعدة فى تخفيف أى نقص بمعروض النفط

رويترز

قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، اليوم الثلاثاء، إن أوبك ستسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018، وإن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للمساهمة فى تخفيف أى نقص محتمل لإمدادات النفط.

وقال المزروعى، الذى يتولى رئاسة أوبك هذا العام، فى بيان، إن المنظمة ستعمل جاهدة اعتبارا من أول يوليو على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من "إعلان التعاون"، وأضاف أن اللجنة المشتركة بين منتحى أوبك والمستقلين ستراقب الالتزام الكلى.

وذكر أن المشاركين فى الاتفاق من أوبك وخارجها لن يتوانوا فى التزامهم بالمساهمة فى استقرار السوق لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمى، وكانت أوبك اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين فى 23 يونيو على رفع الإنتاج من يوليو وتعهدت السعودية بزياد "محسوبة" دون أن تحدد أرقاما.