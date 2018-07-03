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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:38 م
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وزير الزراعة: لن نترك الفلاح فريسة فى يد أصحاب المصالح

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:05 م
وزير الزراعة: لن نترك الفلاح فريسة فى يد أصحاب المصالح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لن يسمح بترك المزارع المصرى فريسة فى يد أصحاب المصالح، مشدداً على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين، وأنه على مديرى المديريات الزراعية تشكيل مجموعات عمل على كل المستويات لمتابعة ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمديرى المديريات الزراعية فى المحافظات المختلفة بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة.

وأشار وزير الزراعة الى انه يجرى حالياً العمل على تطوير منظومة الارشاد الزراعي، من خلال عدد من البرامج والأنشطة والتطبيقات التي سيتم تنفيذها للوصول الى كافة المزارعين وتوعيتهم وتقديم الدعم والإرشاد لهم، فضلا عن سهولة التعرف على مشاكل المزارعين وعلاجها على الفور.

ونبه وزير الزراعة على مديرى المديريات بالتواصل مع المزارعين فى كافة القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم في الجمعيات الزراعية القريبة منهم لاستكمال منظومة كارت الفلاح، بما سيساهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذى يستحق الدعم.

وأكد أبوستيت على ضرورة الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمديريات والإدارات  والجمعيات الزراعية، وتمكينهم في العمل في أنشطة تناسب قدراتهم ومهاراتهم، للاستفادة منهم في تطوير الأداء وبالتالي تحقيق التنمية على كافة المستويات.

وأشار وزير الزراعة الى ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمديريات، لرفع مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، بما سيساهم في رفع كفاءة العمل، لافتاً الى إمكانية تنفيذ الدورات التدريبية بالتنسيق مع كلية الزراعة بكل محافظة.

وقرر أبو ستيت عقد اجتماع شهري يضم كافة مديري المديريات الزراعة بالمحافظات، للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها بكل مديرية للتيسير على مزارعي المحافظة، وتوفير الخدمات وتقديم الدعم، والتوعية والإرشاد لهم، وحل المشاكل التي تواجههم.

 


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