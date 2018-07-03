وزير الدفاع التونسى: شركات أجنبية تريد تحويل تونس لقاعدة هامة للتصنيع العسكرى

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أكّد وزير الدفاع الوطنى التونسى عبد الكريم الزبيدى، اليوم الثلاثاء، أنّ هناك عدة شركات أجنبية تريد العمل فى تونس لإنتاج المعدات العسكرية ولتصبح بفضلها تونس قاعدة هامة فى مجال التصنيع العسكرى وتصدير المعدات إلى بلدان شمال أفريقيا.

وقال الزبيدى - فى اختتام الدورة 35 لدفعة المتخرجين من المعهد الوطنى للدفاع حول "استراتيجية التصنيع العسكرى" - إنه سيلتقى خلال الأسبوع المقبل مدير أكبر شركة عالمية متخصصة فى صناعة المعدات العسكرية، مشيرا إلى وجود وعود وتعهدات لجعل تونس قاعدة دولية فى التصنيع العسكرى.

وأشار الوزير، إلى أنّ هناك تجربة ناجحة بين المؤسسة العسكرية وشركة "سكين" التونسية المتمركزة بولاية صفاقس والتى نجحت فى مجال التصنيع العسكرى البحرى منذ سنة 2012 وتم تصنيع 3 خافرات بكفاءات تونسية بحتة بين عسكريين ومدنيين وبأقل كلفة من ميزانية توريد هذه المعدات من الخارج.