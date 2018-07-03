وزير الاتصالات: مناقشات بشأن "تابليت التعليم" و تطوير كفاءة الخدمات الحكومية

كتبت: هبة السيد

تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ الملفات الموكلة إليها وذلك فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر التعاون مع كافة الوزارات وفقا لإتفاقيات موقعه فى هذا الإتجاه، فضلا عن استراتيجية التصنيع المحلى بصناعة الاليكترونيات، واستكمال تطوير هيئة البريد وتنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة وذلك فى إطار خطتها للتحول نحول مجتمع رقمى.

وظهرت أول تلك الإجراءات بلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد المهندس عمرو طلعت بوزيرة التخطيط و الإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيدة لبحث التعاون لتطوير العمل الحكومى وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر تكنولوجيا المعلومات كجزء من خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي، فضلا عن لقاء محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، لتعميق التصنيع المحلى فى مجال صناعة الإلكترونيات و إنشاء محطات طاقة شمسية بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط – تطوير مكاتب البريد و مبادرة التعلم التكنولوجى وتنفيذ " قواعد البيانات " المتكاملة.

وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان الوزارة بصدد التعاون مع كل الوزارات لتحسين مستوى الخدمات تكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط و التى تهتم بخدمات كثيرة مع كافة الوزارات وتقديم الاستشارات الفنية لها لتمكينها من تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبتكلفة أقل من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطبيقات الهاتف المحمول ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية مع المساعدة في تحقيق التكامل والترابط بين قواعد البيانات الموجودة بالقطاعات المختلفة.

وأضاف طلعت أنه سيتم تحديد الخدمات التى سيتم العمل علي تطويرها بشكل أدق بالتعاون مع وزارة التخطيط قريبا للتسهيل على المواطن، مشيرا الى العديد من الخدمات التى يتم تقديمها عبر منافذ الهيئة القومية للبريد، و التى تتمتع بثقة المواطن، حيث يتم الاستفادة من هذه الثقة و أيضا الانتشار الواسع فى جميع انحاء الجمهورية فى تقديم العديد من الخدمات الحكومية المتطورة.

وكشف طلعت بأنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قواعد البيانات المتكاملة، فضلا عن التعاون مع وزارة الانتاج الحربى بشان توفير التابليت الخاص بمنظومة التعليم ودخول مصنعين محليين بشان هذا الأمر حيث سيكون هناك سوق كبير، يستلزم ذلك كميات كبيرة اضافة الى مواصفات خاصة بمنظومة التعليم حيث سيتم التعاون مع اكثر من لاعب فى هذا الإطار.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعيين مسؤولين جدد فى المناصب الشاغرة بالهيئات التابعة لها، موضحا ان الاختيارات تتم بمنتى الدقه لاختيار الأنسب.

وفيما يتعلق بخطة التحول الرقمى تعمل وزارة الاتصالات على رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في كافة محافظات مصر من خلال القنوات التكنولوجية المتعددة "منافذ تقديم الخدمات الحكومية - بوابة الحكومة المصرية – تطبيقات الهاتف المحمول" وصناعة التابليت والتوسع في عمليات التدريب من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" التابع للوزارة لإعداد كوادر فنية من وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة مثل انترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، كما تعمل الوزارة على التعاون المشترك في مجالات البحوث والتطوير.

كما تبحث الوزارة المشروعات المستقبلية الخاصة بمعاونة وزارات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم فى إنفاذ وتطوير مشروعات المجتمع الرقمي.

من جهة اخرى انتهت وزارة الاتصالات من تنفيذ عدة مشروعات لصالح عدد من الوزارات منها وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الاستثمار بقيمة تتعدى 40 مليون جنيه.

و تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ مشروعات لتطوير الوزارات والجهات الحكومية من أجل تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كانت قد وقعت اتفاقيات تعاون فى هذا الاتجاه.

وتبذل وزارة الاتصالات العديد من الجهود فى سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى ونشر مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جميع أنحاء الجمهورية.