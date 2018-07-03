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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 م
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وزيرة الصحة فى زيارة مفاجئة لوحدة صحة "الدويقة" لمراجعة أرصدة الألبان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:52 ص
وزيرة الصحة فى زيارة مفاجئة لوحدة صحة "الدويقة" لمراجعة أرصدة الألبان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، فى زيارة مفاجئة لها، وحدة صحة الدويقة بالقاهرة، لمراجعة سير العمل والتأكد من أرصدة الألبان والأمصال واللقاحات.
 
أكدت وزيرة الصحة والسكان فى بيان اليوم  ان الزيارة للتأكد من عدم وجود اي عائق في تقديم الخدمة الطبية بالوحدة، مشيرةً انها ليست المرة الاولى ولكنها بدايةً لموجة من الزيارات المفاجئة لضبط تقديم الخدمات الطبية بالمنشئات الطبية سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.   
 
 
تاتي هذة الزيارة بعد وصول عدة شكاوى من عدم توافر الالبان، حيث تم مراجعة أرصدة الالبان والتأكد من توافرها بعد توجيهات وزيرة الصحة امس باعادة توزيعها، حيث توجهت وزيرة الصحة للتأكد توافرها على ارض الواقع.
 
 

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