وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز طبى يستخدم تكنولوجيا "البروتون"

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، تدعم المشاركين فى مجال تقديم الخدمات الصحية سواء كانوا قطاع حكومى أو أهلى أو خاص إيماناً بأن المريض المصرى هو من سيجنى ثمار هذا التعاون والتضافر بين كافة هذه القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة "عربية القابضة" ومستشفى Proton Partners International البريطانية، لإنشاء مركز طبي بالقاهرة يستخدم تكنولوجيا البروتون في التشخيص والعلاج، وذلك بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه، يتم الانتهاء منه خلال سنتين، فى إحدى فنادق القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلاً مع وزيرة الصحة والسكان عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة تثمن جميع الجهود التي بذلت لإبرام هذه الاتفاقية كونها ستقدم مركزاً مرموقاً يعمل في مجال التشخيص والعلاج باستخدام Proton Technology، التى لم تكن موجودة بافريقيا من قبل، لافتهً إلى أنه سيتم بإشراف خبراء من المملكة المتحدة، الذين هم رواد هذا المجال.

وأشارت أن هذا سيعزز من فرص التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض المستعصية وخصوصاً أورام العمود الفقري والعين، باستخدام تكنولوجيا البروتون الجديدة، والتي سوف تقدم فرص للشفاء للعديد من المرضى، مؤكدةً أن الدولة المصرية داعمة لكافة الجهود التي تعزز فرص الاستثمار فى المجال الصحى شريطة وضع مصلحة المريض المصرى فى الاعتبار والأولوية.

وقالت إن توقيع مثل هذه الاتفاقات وإقامة مثل هذه المشاريع سيزيد من القيمة المضافة لقدرات مصر العلاجية وستعزز من موقع مصر على خريطة السياحة العلاجية إقليمياً ودولياً بعتبارها أحد المشاريع القومية، من خلال جذب السياحة الوافدة للعلاج بمصر.