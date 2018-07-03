video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز طبى يستخدم تكنولوجيا "البروتون"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:42 ص
وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز طبى يستخدم تكنولوجيا "البروتون" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - أرشيفية
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، تدعم المشاركين فى مجال تقديم الخدمات الصحية سواء كانوا قطاع حكومى أو أهلى أو خاص إيماناً بأن المريض المصرى هو من سيجنى ثمار هذا التعاون والتضافر بين كافة هذه القطاعات.
 
جاء ذلك خلال كلمتها على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة "عربية القابضة" ومستشفى Proton  Partners  International البريطانية، لإنشاء مركز طبي بالقاهرة يستخدم تكنولوجيا البروتون في التشخيص والعلاج، وذلك بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه، يتم الانتهاء منه خلال سنتين،  فى إحدى فنادق القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلاً مع وزيرة الصحة والسكان عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
 
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة تثمن جميع الجهود التي بذلت لإبرام هذه الاتفاقية كونها ستقدم مركزاً مرموقاً يعمل في مجال التشخيص والعلاج باستخدام Proton Technology، التى لم تكن موجودة بافريقيا من قبل، لافتهً إلى أنه سيتم بإشراف خبراء من المملكة المتحدة، الذين هم رواد هذا المجال. 
 
وأشارت أن هذا سيعزز من فرص التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض المستعصية وخصوصاً أورام العمود الفقري والعين، باستخدام تكنولوجيا البروتون الجديدة، والتي سوف تقدم فرص للشفاء للعديد من المرضى، مؤكدةً أن الدولة المصرية داعمة لكافة الجهود التي تعزز فرص الاستثمار فى المجال الصحى شريطة وضع مصلحة المريض المصرى فى الاعتبار والأولوية. 
 
وقالت إن توقيع مثل هذه الاتفاقات وإقامة مثل هذه المشاريع سيزيد من القيمة المضافة لقدرات مصر العلاجية وستعزز من موقع مصر على خريطة السياحة العلاجية إقليمياً ودولياً بعتبارها أحد المشاريع القومية، من خلال جذب السياحة الوافدة للعلاج بمصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تلزم المستشفيات بمتابعة تحقيقات الاعتداء على الفرق الطبية

وزيرة الصحة فى زيارة مفاجئة لوحدة صحة "الدويقة" لمراجعة أرصدة الألبان

وزيرة الصحة تشهد بروتوكول تعاون لإنشاء مركز طبى يستخدم تكنولوجيا البروتون

هالة زايد

وزارة الصحة

الخدمات الصحية




لا تفوتك
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة