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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 م
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وزيرة الصحة تلزم المستشفيات بمتابعة تحقيقات الاعتداء على الفرق الطبية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:57 ص
وزيرة الصحة تلزم المستشفيات بمتابعة تحقيقات الاعتداء على الفرق الطبية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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ألزمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القائمين على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بإبلاغ السلطات العامة فور وقوع أحداث اعتداء على الفرق الطبية داخل تلك المنشآت أثناء تأدية عملهم.
 
وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، قراراً وزارياً عممته على المنشآت التابعة للوزارة، يقضي بمتابعة التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية بشأن وقائع الاعتداء على الفرق الطبية المختلفة، وإمدادها بما تطلبه من أوراق ومعلومات.
 
 
وقالت وزارة الصحة، إن قرار الوزيرة يأتي في اطار حماية للفريق الطبي، من أطباء وتمريض وفنيين من أية اعتداءات تمس سلامتهم، أو تعوق سير العمل بالمنشآت الطبية المختلفة.
 
 
وتابعت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لحماية كافة المشاركين في عملية تقديم الخدمة الطبية مشيره الى انهم يواصلون الليل بالنهار، لتقديم خدمة طبية لائقة للمريض المصري.
 
 
 

 


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