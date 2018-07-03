وزيرة الصحة تعين محمد الترياقى مديرا لإدارة المنح والقروض



حصل الترياقى على ماجستيرإدارة الأعمال من جامعة أكرون أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية تخصص إدارة أنظمة صحية وماجستيرالعلاقات الدولية و السياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة وجامعة برلين ألمانيا.



يشارإلى أن الإدارة تختص بالإدارة والإشراف على كافة المشروعات الصحية الممولة بالشراكة مع الجهات المانحة وشركاء التنمية والموجهة لدعم القطاع الصحى فى مصر ومن أهمها مشروع دعم القطاع الصحى فى مصر الممول من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار.