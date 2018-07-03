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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:05 م
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وزيرة الصحة تعين محمد الترياقى مديرا لإدارة المنح والقروض

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:15 م
وزيرة الصحة تعين محمد الترياقى مديرا لإدارة المنح والقروض الدكتور محمد الترياقى مدير إدارة المنح والقروض
كتب وليد عبد السلام
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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا بتعيين الدكتور محمد مصطفى الترياقى عضو المكتب الفنى لوزير الصحة والسكان السابق مديرالإدارة العامة للمنح والقروض بالوزارة.

حصل الترياقى على ماجستيرإدارة الأعمال من جامعة أكرون أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية تخصص إدارة أنظمة صحية وماجستيرالعلاقات الدولية و السياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة وجامعة برلين ألمانيا.

يشارإلى أن الإدارة تختص بالإدارة والإشراف على كافة المشروعات الصحية الممولة بالشراكة مع الجهات المانحة وشركاء التنمية والموجهة لدعم القطاع الصحى فى مصر ومن أهمها مشروع دعم القطاع الصحى فى مصر الممول من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار.

 


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المنح والقروض

البنك الدولى




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