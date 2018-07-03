video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هند ترفع دعوى طلاق للضرر بعد 18 يوم زواج إثر اكتشافها إصابة زوجها بالإيدز

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:04 ص
هند ترفع دعوى طلاق للضرر بعد 18 يوم زواج إثر اكتشافها إصابة زوجها بالإيدز محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

وقفت هند.م.خ أمام محكمة الأسرة بشبرا، تندب حظها الذى أوقعها فريسة بين يدى زوج مخادع تزوجها رغم علمه بإصابته بالإيدز، بسبب تعدد علاقته الجنسية المحرمة والشاذه، لترى العذاب على يديه بعد اكتشافها مرضه، ليتهمها أنها السبب فى إصابته، وأنها لم تكن عذراء حين تزوجها، ويبدأ مسلسل التشنيع بسمعتها، لتصبح منبوذة من الجميع حتى أهلها طالبوها بالسفر، لدى خالتها فى الخارج بسبب الفضائح.

وقالت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها أمام محكمة الأسرة والتى حملت رقم 5777 لسنة2018: تزوجت زواج تقليدى بعد جلسات التعارف، وبدأت الدوامة التى دخلتها معه منذ أول يوم زواج، بعد أن علمت حقيقته وأخلاقه الفاسدة، وعلاقته مع السيدات التى استمرت بعد الزواج، ورؤية مقاطع على هاتفه تجمعه ورجال ونساء فى حفلات شاذة.

وتابعت الزوجة التى قدمت تقارير طبية تفيد إصابة زوجها بمرض نقص المناعة، وعدد من القضايا المخلة المتهم بها :حاولت البحث عنه أكثر حتى وصلت إلى حقيقة زوجى الذى تجمعه علاقة بساقطات يساعدوه فى إنهاء أعماله الغير مشروعة، ويدفعهم لإقامة علاقات مع منافسه لابتزازها بها فيها بعد.

وتكمل:عندما واجهته وطلبت الطلاق وهددته برفقة أهلى بالبلاغ عليه بسبب تزويره الحقيقة والنصب علينا ثار واتهمنى بالكذب وتدليس الأمر، وأننى من أحمل المرض ونقلته له رغم تستره على عندما وجدنى غير عذراء، ومسامحته لى بعد رجائي له، ليبدأ فى حملة من التشنيع التى انتهت بتشويه سمعتى بين جميع من أعرف، حتى وصلت لعملى وتسببت بفصلى منه، وأصبحت منبوذة من قبل جميع أصدقائى بسبب خوفهم منى.

وأضافت: اعتدى على بالضرب المبرح فى الشارع حتى يجبرنى على العودة له بعد علمه بتحريكى دعوى طلاق للضرر، وعندما ذهب والدى لأهله ليشكو لهم قاموا بحبسه داخل منزلهم وأتوا للبلطجية وضربوه حتى نزف الدماء، وأبلغوا الشرطة بعدها أنه جاء ليسرق شقة نجلهم.

وأكدت هند: الفضائح دمرت عائلتى مما جعلهم يجبرونى على مغادرة مصر وترتيب الإجراءات والسفر لدى خالتى، لحين انتهاء الدعوى، ولكن زوجى علم بالأمر، فقام بتحريك دعوى طلب لبيت الطاعة، وتحصل على حكم مستغلا الشهود الزور وأمواله ونفوذه لتدليس الحقيقة، وحكم آخر بمنعى من السفر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطاع التفتيش يعقد أول لقاء بقضاة محاكم الأسرة ويحثهم على الفصل فى الدعاوى

مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة لحماية الأطفال من العنف الأسرى..تعرف عليها

بالأرقام.. محاكم الأسرة ترصد معانأة أطفال الأسر المفككة.. دراسة: 60% محرمون من أمهاتهم.. و70% تسوء حالتهم بسبب النزاعات الأسرية.. و30% يعانون بسبب زوجة الأب وزوج الأم.. و25% يعشون مع أقاربهم.. و45% مع مطلقات

"جنة" فى محكمة الأسرة: طلبت الخلع من زوجى بعدما طمع الجميع فى جسدى

محكمه الاسره

الايدز

اخبار حوادث مصر

تعدد العلاقات

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مرض نقص المناعه

زوجات مصابات بالايدز




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة