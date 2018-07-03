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هالة السعيد: الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطن من خلال الإصلاح الإدارى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:47 ص
هالة السعيد: الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطن من خلال الإصلاح الإدارى وزيرة التخطيط خلال افتتاح مؤتمر التميز الحكومى
كتب مصطفى عبد التواب و سمير حسنى
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن رؤية مصر 2030 رسمت ملامح الإصلاح الإدارى، ليكون الجهاز الإدارى للدولة كفء وفعال يحسن استخدام موارد الدولة ويقدم الخدمة للمواطن فى أحسن أوجه

وأضافت، خلال كلمتها بمؤتمر التميز الحكومى، إن مصر تسعى للإصلاح الإدارى من خلال محاور مختلفة والتى بدأت من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية علاوة على محور التطوير المؤسسى، لخلق جهاز إدارى مرن يحقق أهداف التنمية الشاملة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، استحداث إدارة الموارد البشرية ووحدة للتحول الرقمى.

 

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وأشارت إلى أن بناء الإنسان فى القلب من خطة الحكومة خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل محور رئيسى لتطوير قيادات الجهاز الإدارى من خلال الأكاديمية الوطنية للشباب وتحفيز ريادة الأعمال والبرنامج الرئاسى لتدريب الشباب، وبرنامج اسلسكا للإدارة الحكومية.

وأوضحت هالة السعيد أن الحكومة تستهدف تحسين الخدمات الحكومية من خلال ميكنة الإجراءات، والتوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى، مشدده على أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإدارى يدفعها جهد جاد لتحسين الخدمات التى تقدم للمواطن وتحسين حياته.

وأشارت إلى أن الإصلاح مسئولية تشاركية بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص.

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واختتمت أن مصر والإمارات وقعا شراكة فى تطوير الجهاز بهدف تبادل الخبرات بين البلدين، مشيرة إلى أنه فى إطار هذه الشراكة تطلق جائزة التميز الحكومى لإحياء وتطوير تجربة المتميزين التى أطلقتها مصر فى 2005 لكنها توقفت للظروف التى مرت بها البلد.

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