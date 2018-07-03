هاآرتس: إسرائيل قلقة من إمكانية استهداف إيران مسؤوليها فى الخارج

غزة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن تل أبيب تشعر بالقلق حيال إمكانية استهداف إيران مسؤولين إسرائيليين بارزين فى الخارج.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى باللغة الإنجليزية، إن ناداف أرجمان مدير جهاز الأمن الداخلى (شين بيت) التقى رئيس الوزراء السابق إيهود باراك الأسبوع الماضى لمناقشة مسألة أمنه الشخصى، إذ يعقد الأخير بشكل دورى اجتماعات بالخارج دون وسيلة تأمين سوى سلاحه الشخصى.

ولم يعلق إيهود باراك أو الجهاز المخابراتى على استفسار بشأن الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الشهور الأخيرة نُسبت كثير من الهجمات التى استهدفت أهدافا إيرانية فى سوريا إلى إسرائيل ، ولهذا السبب تتوقع تل أبيب ردا انتقاميا من إيران، إذ سبق أن حاولت الأخيرة استهداف دبلوماسيين وسياح إسرائيليين فى الخارج.