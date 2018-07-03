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نيويورك تايمز: ميركل تراجعت عن موقفها من المهاجرين لإنقاذ حكومتها

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:56 م
نيويورك تايمز: ميركل تراجعت عن موقفها من المهاجرين لإنقاذ حكومتها أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تراجعت عن موقفها بشأن قبول المهاجرين وذلك لإنقاذ حكومتها بعد أن هدد وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر بالاستقالة من منصبه مما كاد أن يدفع بالتحالف الحكومى للانهيار.

 

وقالت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية اضطرت، أمس الاثنين، للموافقة على تشديد سياسات اللجوء، فى تغييرات كبيرة لمسار زعيمة كان ينظر إليها باعتبارها حاملة لواء النظام الأوروبى الليبرالى.

 

وتراجع وزير الداخلية الألمانى عن تهديده بالاستقالة بعد محادثات استمرت عدة ساعات مع حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكان زيهوفر وهو أيضا زعيم حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى، هدد بالتنحى عن منصبيه إذا لم تقبل ميركل بقيود تتضمن إعادة بعض المهاجرين عند حدود ألمانيا مع النمسا.

 

وقال زيهوفر للصحفيين لدى مغادرته مقر حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى برلين "بعد مناقشات مكثفة بين حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى وحزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا".

 


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