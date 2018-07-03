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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:42 م
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نيابة العجوزة تباشر التحقيق مع المتهمين بخطف عامل وإجباره توقيع إيصالات أمانة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:04 ص
نيابة العجوزة تباشر التحقيق مع المتهمين بخطف عامل وإجباره توقيع إيصالات أمانة حبس - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة العجوزة، التحقيق مع حارس عقار وشقيقه لاتهامهما بخطف عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنت من القبض على حارس عقار وشقيقه، لاتهامهما بخطف عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالعجوزة بسبب خلافات سابقة بينهم. 
 
كان قسم شرطة العجوزة، قد تلقى بلاغا يفيد خطف حارس عقار وشقيقه لعامل بسبب خلافات سابقة بينهم. 
 
وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، أن المتهمين "رامى.م.ع " و"أحمد.م.ع " وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نظرا لوجود خلافات بينهم، وبإرشادهما أمكن الوصول إلى المختطف، بمكان احتجازه بشقة مستأجرة بمنطقة برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، حيث استدرجاه والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع (10) إيصالات أمانة. 

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