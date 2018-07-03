ننشر نص رسالة الرئيس السيسي للبرلمان بشأن تشكيل الحكومة وعرض برنامجها

كتب ـ هشام عبد الجليل

ينشر "اليوم السابع" نص الرسالة التى أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبرلمان يخطره فيها بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وعرض برنامجها على مجلس النواب.

وجاء فى نص الرسالة:

السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، فإنه يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر بأننا قد كلفنا الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر.

وبعد..

فاننا نرجو من الله أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن يكون هناك تعاونا بين السلطيتن لتحقيق ما تصبوا إليه البلاد من رقى ورفعه والله الموفق.. عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الدستور نظم كيفية منح الثقة للحكومة ونصت اللائحة على إجراءات تنظيم منح هذه الثقة.