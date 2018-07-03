ننشر نص البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية سيناء 2018

كتب زكى القاضى

استكمالاً للتضحيات والبطولات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بالعملية الشامة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب، واستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة،

أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير خمس عربات ومخزن للاحتياجات الادارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء .

- القضاء على ( 3 ) فرد تكفيرى وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر والقبض على عدد ( 59 ) فرد من المشتبة بهم بشمال ووسط سيناء.

- تدمير عدد ( 12 ) عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة الارتكازات الأمنية .

- تدمير نقطة لتخزين الوقود ومخزن وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم تدمير عربة فنطاس مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات .

- تدمير عدد (285) ملجأ ووكر ومخزن، عثر بداخلهم على ملابس عسكرية ونظارة ميدان، وعدد (10) دانة هاون وكمية من الذخائر، و(200) كجم لمادة TNT، وعدد من دوائر النسف، وأجهزة اتصال لاسلكى، ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيرى، بوسط وشمال سيناء .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 10 ) عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات .

- اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء .

وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود، على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، من ضبط (120) بندقية خرطوش، و( 3) بندقية قناصة، وبندقية آلية، و(7340 ) طلقة مختلفة الأعيرة، ونظارة ميدان، و(6) خزنة سلاح، كما تم ضبط (1928) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و3 مليون قرص مخدر، و(66) قطعة مشغولات ذهبية، و(8) عربة دفع رباعى تستخدم فى أعمال التهريب.

وعلى الاتجاة الجنوبى، تمكنت قوات حرس الحدود، بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط عربة نقل يستقلها 3 أفراد عثر بحوزتهم على 17 جوال بداخلهم 320 لفافة لمادة الهيروين المخدر تقدر بحوالى نصف طن، كما عثر بحوزتهم على كمية من العملات الأجنبية، وعدد ( 7 ) هاتف ثريا، كما تم ضبط عدد (24) عربة، ودراجتين ناريتين تستخدم فى أعمال التهريب، وضبط 150 جوالا تحتوى على أحجار صخرية لخام الذهب، وإحباط محاولة تسلل (43) فردا بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية .

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تم ضبط 11عربة و2 دراجة نارية تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم ضبط 279 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و9700 قرص مخدر .

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية، وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية، عن طريق البحر، وتأمين الاهداف الاقتصادية فى المسرح البحرى.

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية ، حيث تم تنظيم اكثر من (538) كمينا ودورية امنيةغير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدوديه على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للقضاء على البنيةالتحتية للعناصر الإرهابية ، متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .

كما أسفرت العمليات، عن إصابة مجند أثناء الاشباكات مع العناصر الإرهابية، واستشهاد 2 فرد مدنى نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك .