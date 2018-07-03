الرئيسية اقتصاد وبورصة ننشر قواعد صرف العلاوات الدورية والخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:02 م اجتماع الحكومة كتب - أحمد يعقوب إضافة تعليق ينشر "اليوم السابع" نص الكتاب الدورى بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتباراً من يوليو 2018. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. البدرى فرغلى: سنقدم أوراق أحقية أصحاب المعاشات فى الحصول على 5 علاوات للمحكمة (فيديو) بشرى لأصحاب المعاشات.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد.. 9.5 ملايين يستفيدون من العلاوة بحد أدنى 150 جنيها.. وزيادة الحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها.. غادة والى: المعاشات زادت من 54 مليارا لـ157 مليارا قواعد صرف العلاوة الدورية العلاوة الخاصة العلاوة الاستثنائية العلاوة للموظفين إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع "المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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