ننشر الملخص التنفيذى الكامل لبرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى

كتبت هند مختار

ننشر الملخص التنفيذى الكامل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والذى عرض برنامج حكومته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وتضمن برنامج عمل الحكومة الانتهاء من 1.1 مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى. والوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وتغطية الصرف الصحى بالمدن بنسبة 100%.. وتوصيل الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، وتحقيق معدل نمو 8%.. وخفض العجز إلى 6%.. وخفض معدل البطالة إلى 8% وخدمة متطورة للسكة الحديد ومنظومة ربط الكترونية فى الإشارات لأول مرة فى مصر

ويشمل أيضا برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى بمحافظات منطقة قناة السويس وزيادة عدد مدارس النيل من 5 مدارس حاليًا، إلى 30 مدرسة عام 2021/2022.