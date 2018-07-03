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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:56 ص
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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير نفق المنيرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:36 ص
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير نفق المنيرة اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أجرى اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء جولة تفقدية لحى شمال الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه محمد نور الدين رئيس الحى، لتفقد أعمال التطوير الجارية بنفق المنيرة من أرصفة وتبليط، إلى جانب التعرف على حالة شارع محمد حجازى والعام الأول بعد رفع الإشغالات.

وأكد الهراس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وجه بتكليف إدارة الإشغالات والمتابعة باستمرار التواجد على مدار الـ24 ساعة بالمنطقة، والاستمرار فى رفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة، وإعادة صيانة الأرصفة ورفع كفاءة الإنارة، والتنسيق مع هيئة النقل العام فى عودة سير أتوبيس الهيئة بشارع العام الأول ومحمد حجازى وشارع المحطة وترعة السواحل لخدمة أهالى تلك المناطق.

وشدد "الهراس" على عدم السماح بعودة أى اشغالات للطريق والأرصفة، مشيدا بجهود الحى فى الأعمال الجارية.


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