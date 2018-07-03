موسكو ترفض التعليق على طلب بولتون بانسحاب القوات الإيرانية من سوريا

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رفض المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، التعليق على الأنباء عن طلب مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون خلال لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا، بانسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

ورداً على سؤال بهذا الصدد، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء "لقد أعلنا كل شيء نعتبره ضرورياً بشأن نتائج لقاء بوتين مع بولتون، وليس لدينا شيء نضيفه فى الوقت الحالي".

وكان بولتون قد أعلن بعد هذا اللقاء أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يتوصل لاتفاق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضى السورية.