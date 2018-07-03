مظاهرات فى سويسرا اعتراضا على زيارة روحانى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

نظم عدد من النشطاء الإيرانيين تظاهرات فى سويسرا، وذلك بالتزامن مع الزيارة التى يجريها حاليا الرئيس الإيرانى حسن روحانى، وذلك فى إطار محاولاته للتنسيق مع أوروبا بعد الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى فى شهر مايو الماضى.



أعلام إيرانية تهيمن على المظاهرات

وجاءت التظاهرات، التى نظمها عدد من المعارضين الإيرانيين المقيمين فى سويسرا، للإعراب عن اعتراضهم على وجود الرئيس الإيرانى فى الأراضى السويسرية، فى ضوء الانتهاكات التى يرتكبها نظامه بحق المعارضين.



صورة لروحانى حملها المتظاهرين على غرار مصاص الدماء



عدد من المتظاهرين الإيرانيين