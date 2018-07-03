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مصطفى مدبولى: "مصر تنطلق" برنامج الحكومة على مجلد وأسطوانة مدمجة لكل نائب

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:09 م
مصطفى مدبولى: "مصر تنطلق" برنامج الحكومة على مجلد وأسطوانة مدمجة لكل نائب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج حكومته اليوم، للبرلمان، تحت عنوان "مصر تنطلق"، وأعد مجلس الوزراء مجلدًا لكل نائب يتضمن البرنامج (250 صفحة)، وأسطوانة إلكترونية مدمجة محمل عليها نسخة من البرنامج، وملخصًا تنفيذيًا لما يحتويه البرنامج (79 صفحة)، كما شهد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى لبيان حكومته عرض “Power Point”على شاشات قاعة مجلس النواب، تضمن أهم الرسائل التى يشملها البرنامج.

 

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعد مجلدًا بكل هذه المحتويات، بطريقة "برايل" للنائب الكفيف بالبرلمان.

 

وجاء اختيار عنوان "مصر تنطلق" لبرنامج الحكومة، ليعبر عن المرحلة القادمة، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها فى الفترة القادمة، حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن.


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