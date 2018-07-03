مصر لإدارة الأصول العقارية: مخاطبة ماريوت العالمية للشراكة على فندق روض الفرج

كتب عبد الحليم سالم

كشفت المهندسة فتحية شتيوى أنها تواصلت مع شركة ماريوت العالمية للدخول فى شراكة لإنشاء فندق على النيل بمنطقة روض الفرج، على النيل وهو مشروع باستثمارات 2 مليار جنيه عبارة عن مشروع فندقى سكنى، وماكيت المشروع جاهز والتراخيص جاهزة، وكل الإجراءات جاهزة لبدء البناء على قطعة أرض مساحتها 3900 متر.

وأوضحت لـ"اليوم السابع" أنه سيتم البناء على 50% من مساحة الأرض بارتفاع 142 مترا نحو 43 طابقا.

وحول آخر مستجدات مشروع المنيا العقارى قالت إنه تم بيع 12 وحدة سكنية و3 وحدات إدارى، وسيتم عرض 47 وحدة تجارية و9 وحدات ادارية، نهاية شهر يوليو الجارى أو مطلع شهر أغسطس المقبل لضمان تحقيق أفضل فائدة.

وحول مشروع مول القاهرة الجديدة أمام الجامعة الأمريكية قالت: إننا نستهدف إيرادات سنوية منه 100 مليون جنيه على مدار 10 سنوات، كما حصلنا على مساحة إضافية للبناء 6 آلاف متر.