مصر تنطلق.. الحكومة تستهدف تحقيق مخزون سلعى آمن يكفى 9 أشهر

كتبت : نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" تحقيق الأمن الغذائى وتوفير المواد الغذائية الأستراتيجية، وذلك من خلال 4 برامج رئيسية.

وتسعى الحكومة، إلى ضمان توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفى لمدة 9 أشهر بإنشاء 7 مجمعات تخزينية، زويادة عدد منافذ توزيع السلع الاستهلاكية لتصل إلى 6 آلاف منفذ.

ووضعت الحكومة برنامجاً لزيادة القدرة التخزينية من القمح، وذلك بإنشاء 12 صومعة معدنية جديدة، بسعة تخزينية حوالى 830 ألف طن، وتطوير مراكز تجميع القمح بإنشاء صوامع حقلية بسعة 300 ألف طن.

وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلي 85% مما يؤدى إلى تضييق الفجوة الاستيرادية.

كما تستهدف الحكومة، زيادة إجمالى المساحة المحصولية لتصل إلى 18 مليون فدان، التوصع فى الزراعة فى أفريقيا بمساحة إجمالية تصل إلي 1.1 مليون فدان، التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين بإتاحة عائد مناسب، خفض الفاقد أثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب وتحفيز التسويق التعاونى، تحديد الحدود القصوى للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في الاغذية المتداولة، وأخيراً إحكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة.