video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب حافلة شمال شرق إيران

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:01 ص
مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب حافلة شمال شرق إيران انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى 7 أشخاص مصرعهم جراء انقلاب حافلة على طريق سبزوار- نيشابور شمال شرق إيران.

وقال مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية شاهين فتحى - فى تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إن هذه الحادثة وقعت الليلة الماضية على مسافة 30 كيلومترا من مدينة سبزوار باتجاه شاهرود فى محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع 7 وإصابة 22 راكبا كانوا على متن الحافلة حيث نقلتهم كوادر الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والطوارئ إلى أقرب مركز علاجى لتلقى العلاج اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب حافلة ركاب فى إيران

ايران

انقلاب حافله

انقلاب حافله بايران

الهلال الاحمر

منظمه الاغاثه الايرانيه




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة