مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب حافلة شمال شرق إيران

لقى 7 أشخاص مصرعهم جراء انقلاب حافلة على طريق سبزوار- نيشابور شمال شرق إيران.
وقال مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية شاهين فتحى - فى تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إن هذه الحادثة وقعت الليلة الماضية على مسافة 30 كيلومترا من مدينة سبزوار باتجاه شاهرود فى محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران.
وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع 7 وإصابة 22 راكبا كانوا على متن الحافلة حيث نقلتهم كوادر الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والطوارئ إلى أقرب مركز علاجى لتلقى العلاج اللازم.
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