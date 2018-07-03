مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب حافلة شمال شرق إيران

طهران (أ ش أ)

لقى 7 أشخاص مصرعهم جراء انقلاب حافلة على طريق سبزوار- نيشابور شمال شرق إيران.

وقال مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية شاهين فتحى - فى تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إن هذه الحادثة وقعت الليلة الماضية على مسافة 30 كيلومترا من مدينة سبزوار باتجاه شاهرود فى محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع 7 وإصابة 22 راكبا كانوا على متن الحافلة حيث نقلتهم كوادر الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والطوارئ إلى أقرب مركز علاجى لتلقى العلاج اللازم.