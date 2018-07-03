مصادر استخباراتية عراقية: مقتل 14 عنصرا من داعش فى كركوك

بغداد (أ ش أ)

ذكرت مصادر استخباراتية عراقية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية استطاعت أن تقتل 14 عنصرا من داعش فى محافظة كركوك من بينهم مسؤول الشبكة الإرهابية المدعو أبو أنس العراقى.

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" إن "القوات الأمنية نفذت عملية استباقية فى محافظة كركوك نجحت من خلالها فى القضاء على أكبر خلية لعصابات داعش الإرهابية مكونة من 14 عنصرا من تلك العصابات وتم قتلهم جميعا"، مشيرة إلى أن "العملية نفذت بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجدهم فى إحدى القرى بمحافظة كركوك".

وأكدت المصادر أن "الشبكة الإرهابية متورطة بالعديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب السيطرات الوهمية فى كركوك"، موضحة أنه "تم العثور بحوزتهم على خرائط وخطط لشن عمليات إرهابية فى محافظة كركوك".

يذكر أن القوات الأمنية فى كركوك نجحت فى تفكيك وقتل واعتقال العديد من العناصر المسلحة المرتبطة بالعصابات الإرهابية خلال الأشهر الماضية أغلبها متورط بأعمال عنف مما أسهم فى الاستقرار الأمنى.