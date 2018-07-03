مدبولى: نعمل على تمكين الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين

كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليف الأساسى لرئيس الجمهورية للحكومة هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن، للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين على الأكثر.

وأضاف مدبولى، خلال القائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب: "برنامج الحكومة مسئول عنه أنا وزملائى وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وأمام رئيس الجمهورية"، مبينا أن برنامج الحكومة يتضمن برامج فرعية تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية.