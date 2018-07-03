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محافظ بنى سويف: 70 % نسبة التنفيذ بمحور عدلى منصور

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:00 ص
محافظ بنى سويف: 70 % نسبة التنفيذ بمحور عدلى منصور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف: هانى فتحى
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قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن معدل التنفيذ بمحور المستشار عدلى منصور، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تجاوز نسبة الـ70%.
 
وأضاف المهندس شريف حبيب، أن أعمال الإنشائات بالمحور تم تقسيمها إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول يبلغ طوله 1.24كم وعرضه 30.8 متراً، حيث يشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، مشيرًا إلى أن القطاع الثانى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 50%، أما القطاع الثالث يبلغ طولة 1.16 كم وعرضه 30.8 متر، ويتضمن إنشاء كوبرى على الفيوم بطول 450 مترًا، وكوبرى آخر على الطريق الزراعي بطول 420 مترا.
 
وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن المحور يشمل عددًا من الكبارى الصغيرة منها 2 كوبرى علوى أعلى هذه المنطقة الغربية منها كوبرى على السكة الحديد وعلى ترعة الإبراهيمية وآخر على الطريق الزراعى القاهرة بنى سويف وصولا إلى طريق بنى سويف دمو الجديد، مشيراً إلى  أن المحور يضم أيضا ثلاث طرق الأول من طريق الكريمات القديم إلى بداية الكوبرى على النيل، والثانى من نزلة الكوبرى فى الضفة الغربية إلى بداية الكوبرى أعلى السكة الحديد والثالث من نزلة كوبرى السكك الحديدية إلى طريق بنى سويف دمو.
 
وتابع المحافظ،  3 شركات تواصل العمل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من إنشاء الكوبرى الرابط بين ضفتى نهر النيل قبيل المدة المقررة لها 29 شهرًا.

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