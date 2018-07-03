محافظ القاهرة يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء الجمعيات الأهلية غدا

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة، غذا الأربعاء، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية بالقاهرة، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وذلك بديوان عام محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتم تقديم جوائز مالية وهدايا عينية وشهادات تقدير، مقدمة من الجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور عز الدين فرغل رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالقاهرة وعدد كبير من مسئولى محافظة القاهرة.

وكانت الجمعيات الأهلية بالقاهرة قدنظمت مسابقة لحفظ القرآن على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية الموجودة بالقاهرة.