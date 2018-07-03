محافظة القاهرة توقف أعمال حفر مخالف بالزاوية

أوقفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الزاوية الحمراء أعمال حفر مخالفة بدون تصريح أمام بلوك 179 مساكن الزاوية الجديدة، يأتي ذلك في إطار منع المخالفات بنطاق الحي، خاصة بعد أن انهار منزلين أمس الأثنين بشارع الزهرية بحى الساحل، بسبب أعمال حفر تمت فى قطعة أرض مجاورة للمنزلين.

وتابع اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أعمال الرصف الجاري تنفيذها في شارع ترعة الجلاد، ضمن مبادرة محافظة القاهرة "الرصيف حق للمشاة"، والتي أطلقتها محافظة القاهرة للحفاظ على مظهر الأرصفة الحضاري، وحق المواطنين فيها.

وتفقد رئيس الحى الخدمة الطبية المقدمة في مستشفى اليوم الواحد بشارع الشركات، ووافق على حصول رخصة بناء دور ثانى بالمستشفى لزيادة عدد غرف الرعاية المركزة وغرف الحضانات، وكذلك استكمال لبعض العيادات الضرورية للمواطنيين.