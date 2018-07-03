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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:36 م
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محافظة القاهرة تواصل هدم مدابغ سور مجرى العيون استعدادا لتطوير المنطقة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:12 م
محافظة القاهرة تواصل هدم مدابغ سور مجرى العيون استعدادا لتطوير المنطقة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
ماجد تمراز
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تستمر أجهزة محافظة القاهرة وحي مصر القديمة، إزالة مدابغ سور مجرى العيون، استعدادا  لتطوير المنطقة بأكملها، وإعادة قيمتها التاريخية القديمة، وتحويل سور مجرى العيون إلى مزار أثرى وتاريخى.
 
قال الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال الهدم والإزالة تتم فى إطار مشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون، الذى يعتبر نقلة حضارية للمنطقة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير صناعة دباغة الجلود، ونقل النشاط بأكمله لمنطقة الروبيكى فى مدينة بدر، والمجهزة بأحدث التقنيات للنهوض بتلك الصناعة القومية الهامة.
 
يذكر أن محافظة القاهرة، قامت بتعويض أصحاب المدابغ، ضمن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون وإعادة قيمتها التاريخية  والسياحية.

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