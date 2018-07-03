محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية فى المطرية

انتهت أجهزة محافظة القاهرة و حى المطرية التنفيذية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، من إصلاح كسر بماسورة مياه رئيسية بشارع الحرية، بعدما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغاً من قبل رجال المتابعة الميدانية يفيد بوجود كسر بالماسورة.

وأشرف اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، على إصلاح ماسورة صرف صحي بالقرب من مطلع كوبري العزيز بالله، وتم تسيير حركة المرور بعد إنهاء الإصلاح، بعدما تباطئت بعدة ساعات بتلك المنطقة.

كما أزالت أجهزة حي المرج، مخالفات متعددة لشروط الترخيص في شارع مؤسسة الزكاة، وأزالت مخلفات السيطرة على حريق مخزن خردة، في نفس الشارع والذي لم يتسبب نشوبه في خسائر في الأرواح.



