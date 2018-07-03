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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:12 م
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محافظة القاهرة: الانتهاء من تسكين الأسمرات 1 و2 بالكامل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:51 م
محافظة القاهرة: الانتهاء من تسكين الأسمرات 1 و2 بالكامل حي الأسمرات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، أن الحى استقبل حتى الآن 10 آلاف و600 أسرة حتى الآن وتبقى تسكين 400 وحدة ويكتمل تسكين الحى بالكامل خلال أيام، مشيرًا إلى أنه يستقبل الأسر يوميًا من أحياء القاهرة.

وأضاف رئيس حى الأسمرات لـ"اليوم السابع"، أنه تم دعم الخدمات بالحى، خاصة شبكات تقوية المحمول مشيرًا إلى أنه يتم الآن إنشاء شبكات تقوية أخرى بالمنطقة لتقوية الشبكات، متابعًا أنه تم افتتاح مركز طبى بالأسمرات 2 لخدمة أهالى الحى، بجانب المركز الطبى الذى تم افتتاحه مسبقًا بالأسمرات 1 لخدمة أهالى الحى.

 


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