مجلة أمريكية: الصين تضم 280 رأسا نوويا و48 صاروخا باليستيا

كتب: هانى محمد

نشرت مجلة أكاديمية أمريكية متخصصة بالشئون النووية، نقلا عن خبراء أمريكيون قاموا بإحصاء عدد الترسانة الصينية، حيث ضم الجيش الصينى 280 رأسا نوويا.

وأضافت المجلة نقلا عن هانز كريستنس، مدير مشروع المعلومات النووية فى اتحاد العلماء الأمريكيين، وروبرت نوريس، الخبير البارز فى هذا الاتحاد أن الصين تواصل برنامجها الخاص بتحديث الأسلحة النووية الذى انطلق فى ثمانينيات القرن الماضى".

ووفق تقديرات هذين الخبيرين، وحسب ما نشرت "روسيا اليوم"، أن الصين تمتلك على وجه الخصوص، 48 صاروخا بحريا باليستيا.

ويلفت الخبيران إلى أن الصين "ردا على نشر الولايات المتحدة نظام الدرع الصاروخى فى منطقة المحيط الهادئ، زودت عددا من صواريخها العابرة للقارات برؤوس حربية مختلفة".