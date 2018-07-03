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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:15 ص
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"ليلة حمراء ومخدرات".. فتاة بعصابة سيارات تستدرج سائق "تاكس" لسرقته بالهرم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:15 ص
"ليلة حمراء ومخدرات".. فتاة بعصابة سيارات تستدرج سائق "تاكس" لسرقته بالهرم تاكسي - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات نيابة الهرم بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص فى استدراج سائق سيارة "تاكسى" وسرقته بعد الاعتداء عليه بمنطقة الهرم، حيث تبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابى مكون من 6 أشخاص بينهم فتاتين و 4 شباب عاطلين تتراوح أعمارهم فيما بين الـ22 والـ30 عامًا، وانهم اتفقوا فيما بينهم على تكوين عصابى لسرقة سائقى السيارات، عن طريق استدراجهم.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى فى القضية، استوقفت سائق التاكس المجنى عليه من أحدى المناطق بالهرم، وطلبت منه إيصالها إلى منزلها، وفى طريقهم راودته عن نفسها، واغرته بممارسة الرزيلة معها، وطلبت منه التوجه شراء مواد مخدرة من أجل السهرة، وبالفعل اقتنع السائق بحيلة الفتاة، وتوجه معها عقب تنفيذ رغباتها إلى منزلها بدائرة قسم شرطة الهرم، وهناك فوجئ بباقى المتهمين يعتدون عليه بالضرب ويتهموه بالتحرش بالفتاة والاعتداء عليها جنسيًا، واستولوا منه على سيارته التاكسى.

واشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه انتقل إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضر اتهم فيها 6 أشخاص مجهولين بالاعتداء عليه؛ وتوجه للمستشفى العام وأجرى تقريرًا طبيًا بالإصابات التى لحقت به جراء الإعتداء عليه، وتم إرفاقه بمحضر الواقعة، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، والقى القبض عليهم، وارشدوا عن مكان اخفاء السيارة المستولى عليها.

ومن جانبها فتحت النيابة العامة تحقيق مع المتهمين الـ6 ووجهت لهم اتهامات بالسرقة بالإكراه والاعتداء بالضرب على السائق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وارفقت اقوال المجني عليه بملف التحقيقات.


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