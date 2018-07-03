لوهانسك تعلن التزام أوكرانيا باتفاقية وقف إطلاق النار

موسكو (أ ش أ)

أعلنت جمهورية لوهانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل انتهاكات من قبل القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة الشعبية فى لوهانسك - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لم تسجل انتهاكات من قبل القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتم احترام نظام وقف إطلاق النار".

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت يوم الأربعاء الماضى على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ أمس الأول الأحد.

وأعلنت وحدات الدفاع الشعبى فى جمهوريتى لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، أنهما ملتزمتان بنظام الهدنة المعلن وتراقبه أيضا القوات الأوكرانية، إلا أن أطراف النزاع تبادلوا، فى وقت لاحق لذلك، اتهام بعضهم البعض بالقصف.